На Донбасі через підрив на вибуховому пристрої загинув воїн з Луцька

Внаслідок підриву на вибуховому пристрої 3 квітня на Донбасі загинув лучанин Сергій Сулима. Він служив у гірсько-штурмовій роті військової частини А3892.
Джерело:фейсбук Ігоря Поліщука
Про смерть військового з Волині на Сході України повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
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Що відомо про загиблого воїна
Вчора (3 квітня – 24 канал) в зоні проведення ООС від підриву на вибуховому пристрої загинув лучанин Сулима Сергій Олексійович,
– повідомив Поліщук.
Військовому було 40 років. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття всім рідним та близьким загиблого бійця.
Останні втрати на Донбасі
- Від початку 2021 року на фронті від куль ворога загинули щонайменше 27 українських військових. Все тому, що окупанти цинічно порушують домовленості про режим тиші та обстрілюють позиції Збройних сил України.
- 26 березня біля Шумів загинули одразу 4 українських бійців: Сергій Коваль, Максим Абрамович, Сергій Гайченко та Сергій Барнич.