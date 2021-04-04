На Донбасі через підрив на вибуховому пристрої загинув воїн з Луцька

Внаслідок підриву на вибуховому пристрої 3 квітня на Донбасі загинув лучанин Сергій Сулима. Він служив у гірсько-штурмовій роті військової частини А3892.

Про смерть військового з Волині на Сході України повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

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Що відомо про загиблого воїна

Вчора (3 квітня – 24 канал) в зоні проведення ООС від підриву на вибуховому пристрої загинув лучанин Сулима Сергій Олексійович,

– повідомив Поліщук.

Військовому було 40 років. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття всім рідним та близьким загиблого бійця.

Останні втрати на Донбасі

Від початку 2021 року на фронті від куль ворога загинули щонайменше 27 українських військових. Все тому, що окупанти цинічно порушують домовленості про режим тиші та обстрілюють позиції Збройних сил України.

26 березня біля Шумів загинули одразу 4 українських бійців: Сергій Коваль, Максим Абрамович, Сергій Гайченко та Сергій Барнич.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу