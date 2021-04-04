На Донбасі через підрив на вибуховому пристрої загинув воїн з Луцька

Внаслідок підриву на вибуховому пристрої 3 квітня на Донбасі загинув лучанин Сергій Сулима. Він служив у гірсько-штурмовій роті військової частини А3892.

Джерело:

фейсбук Ігоря Поліщука

Про смерть військового з Волині на Сході України повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

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Що відомо про загиблого воїна

Вчора (3 квітня – 24 канал) в зоні проведення ООС від підриву на вибуховому пристрої загинув лучанин Сулима Сергій Олексійович,
– повідомив Поліщук.

Військовому було 40 років. Він був головним сержантом гірсько-штурмового взводу гірсько-штурмової роти військової частини А3892.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття всім рідним та близьким загиблого бійця.

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Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу