На Донбасі через проблеми з серцем помер військовий з Вінниччини

7 липня 2021 , 14:46
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Джерело:

Вячеслав Соколовий у фейсбуці

На Донбасі 5 липня помер старший солдат з Вінниччини Володимир Рибачук. За попередніми даними, причиною смерті стали проблеми з серцем.

Голова Вінницької ОДА повідомив, що військовий служив у дев'ятому окремому мотопіхотному батальйоні міста Кодима 59 окремої мотопіхотної бригади.

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Помер на місці несення служби в зоні проведення ООС, попередня причина смерті – проблеми з серцем,
– зазначив Вячеслав Соколовий.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким воїна

Що відомо про померлого

  • Володимир Рибачук народився 25 липня 1978 року, виріс і працював у селищі Білий Камінь.
  • Спеціально освіту військовий ЗСУ з 1994 року по 1996 рік здобував в Ольгопільському СПТУ.
  • На службу за контрактом він пішов 15 вересня 2016 року. Брав участь в Операції Об'єднаних сил.

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Автор: Олег Васьків