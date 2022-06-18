На Донбасі у ДТП загинув комбат терористів "Пуля"

На сході України загинув командир батальйону терористів із позивним "Пуля". Повідомляється, що причиною смерті стала дорожньо-транспортна пригода.

Про ДТП повідомили пропагандистські телеграм-канали держави-агресорки. Новину розповсюдили уранці 18 червня.

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За словами пропагандистів, комбат терористів "Пуля" загинув унаслідок ДТП. Утім, що саме стало причиною аварії не розголошують. Так само відсутні відео та фото з місця подій.

Як повідомили прокремлівські військові кореспонденти, загиблого звали Євген. Нещодавно він брав участь у штурмі передмістя Авдіївки.



За офіційною версією "Пуля" загинув у ДТП / Фото росЗМІ

Росіяни приховують смерті тисяч мобілізованих на Донбасі

Навіть попри шалені обстріли Донецька та спроби придушення будь-яких протестних настроїв, у квазіреспубліках продовжують бунтувати дружини мобілізованих Росією чоловіків. На фоні реальних невдач російського війська на фронті таке соціальне становище загрожує окупаційній "владі".

Дружини та матері чоловіків, яких Росія примусово відправила на передову під каток захисників України, щодня "штурмують" військові частини, пишуть листи Пушиліну та Пасічнику, намагаються дізнатися хоча б щось про долю своїх рідних.

13 червня родичі мобілізованих записали відео, в якому обурилися ставленням "влади" до "військових". Рідні мобілізованих розповіли, що вже 4 місяці їм нічого не кажуть про долю чоловіків, яких відправили на війну. За їхніми словами, з цілого 121 полку так званої "ДНР" за весь час війни до місця дислокації в Кальміуське (колишнє Комсомольське) повернулася лише одна рота.

Втрати серед "очільників" тимчасово окупованих територій

20 квітня, стало відомо, українські бійці ліквідували одного з командирів батальйону бойовиків "ДНР" "Спарта" Сергія Аграновича з позивним "Водяний". Окупант фігурує в базі "Миротворця". Там зазначили, що у "Спарті" Агранович був командиром групи швидкого реагування. Він проживав у місті Костянтинівка на Донеччині.

ЗСУ вдалося знешкодити бойовика "ЛНР" Михайла Кіщика. Злочинець очолював один з козачих батальйонів псевдореспублік та 8 років воював проти суверенітету України. Підрозділ Міші "Чечена" був відомий завдяки мародерству, яке вчиняв на зайнятих землях. Коли у 2016 році ситуація на Донеччині та Луганщині стала стабільнішою, Кіщик став одним з організаторів сірих схем постачання контрабанди через лінію фронту.

Окрім фізичних втрат, в ОРДЛО спостерігаються внутрішні конфлікти. Так, становище очільника окупованої території Донеччина Дениса Пушиліна стало вкрай хитким через невдоволення керівництва загальною ситуацією на війні. Крім того, у Кремлі планують анексувати всю захоплену територію та замінити маріонеткову "владу" на російських посадовців. Самого Пушиліна можуть звинуватити у непомірній корупції та провалі розвитку "республіки".

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