На Донбасі двоє військових отримали поранення

Внаслідок підступних дій окупантів на Донбасі 1 жовтня 2 наших захисників отримали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі.

Загалом від початку поточної доби російські найманці 8 разів порушили режим припинення вогню.

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В якому стані військові

Наразі невідомо, в якому районі наші захисники отримали вогнепальні поранення. Наших бійців оперативно госпіталізували до лікувального закладу. Стан здоров'я одного пораненого – середньої важкості, іншого – задовільний.

На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, чим змусили його припинити вогневу активність. Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними,

– розповіли у штабі ООС.

Де було неспокійно 1 жовтня

Війська окупанта протягом 1 жовтня 8 разів порушили режим припинення вогню, 3 з яких із застосовуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння. Ворог гатив поблизу:

Новоолександрівки;

Новозванівки;

Авдіївки;

Лебединського;

Нью-Йорка.

Крім того, біля Первомайського, що на Донеччині, за допомогою безпілотного літального апарату противник скинув гранатометні постріли. А на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотника, ймовірно, "Орлан-10", з перетином лінії розмежування.

Додамо, що раніше спостережна міжнародна місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 43 порушення режиму тиші з боку проросійських бойовиків.