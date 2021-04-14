Якщо я приїду на Донбас – мене вб'ють, – донеччанин Казанський про агресію окупантів

Окупанти вирішили розпочати персональну "війну" проти Дениса Казанського. Вони не хочуть, щоб він був представником Донеччини у Тристоронній контактній групі, адже той заважає їм розказувати вигадані історії про так звані республіки.

Про це розповів сам Казанський. Він сказав, що не подобається окупантам вже давно, однак зараз вони активізувались та навіть вигадали "кримінальну справу" про начебто його шпигунські дії на території Донбасу

До теми Завели "справу": окупанти вимагають виключити Казанського з перемовин у ТКГ

"Звинувачують мене у шпигунстві проти так званої республіки, хоча я 7 років не був у рідному Донецьку і не міг нічого там шпигувати. Це "ДНР", тому серйозно аналізувати їхні звинувачення немає сенсу", – зауважив представник української делегації у ТКГ.

Я й так знаю з 2014 року, що якщо з'явлюсь на цій території – мене там вб'ють без будь-яких судів. Вони так вже вбили і закатували у підвалах велику кількість людей,

– заявив він.

Казанський: Я для них – негативний персонаж

Учасник ТКГ зауважив, що окупанти давно мріють йому помститися. Все через те, що він назагал говорить про злочини, які вчиняють бойовики.

"Вони хочуть взагалі прибрати представників Донецької та Луганської області у ТКГ. Ми їм незручні, адже є свідками їхніх злочинів. Ми постійно кажемо про те, що вони знущаються з мирного населення, репресують та переслідують тих людей, які не згодні з ними", – пояснив Казанський.

"Справа" проти Казанського: що відомо

Росія у березні залучила до перемовин у ТКГ терористку Майю Пирогову , яка засуджена в Україні.

, яка засуджена в Україні. Українська делегація відмовилась з нею працювати . Заявила, що поки Москва не виключить її – перемовин не буде.

. Заявила, що поки Москва не виключить її – перемовин не буде. Спочатку Росія погодилась, однак тепер окупанти вигадали незрозумілу "кримінальну справу" проти Казанського. Вимагають або виключити його та Пирогову разом, або вести перемовини з обома.

Вимагають або виключити його та Пирогову разом, або вести перемовини з обома. Україна не погодилась. Наразі засідання заблоковані.

Казанський розповів про дії окупантів проти нього: дивіться відео