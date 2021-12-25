На Донбасі нацгвардієць отримав небойове поранення: в ООС проведуть розслідування

На Донбасі у п'ятницю, 24 грудня, нацгвардієць отримав небойове поранення. Захисник перебував за 18 кілометрів від лінії зіткнення.

Пресцентр ООС повідомив про старт службового розслідування. Деталі інциденту наразі встановлюють.

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У пресцентрі зауважили, що інформація з ранкового зведення за 25 грудня 2021 року містила помилку. Там мовилося, що "внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення".

Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов'язане з виконанням завдань на лінії зіткнення,

– наголосили в ООС.

Доба 24 грудня на Донбасі

Упродовж доби 24 грудня окупанти 5 разів порушили режим тиші на Донбасі.

Вони продовжують ігнорувати факт, що під час засідання Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі.

Окупанти двічі гатили зі зброї, забороненої мінськими угодами.

Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

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Допис ООС:

Інформація, яку було викладено у ранковому зведенні станом на 7:00 за 25 грудня 2021 року, містить помилку та потребує уточнення.

Додатково повідомляємо, що зазначений у ранковому зведенні військовослужбовець Національної гвардії України отримав поранення не пов’язане з виконанням завдань на лінії зіткнення, перебуваючи за 18 кілометрів від неї. Наразі за даним фактом розпочато службове розслідування. Обставини події з'ясовуються.