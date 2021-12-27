Різдвяне "перемир'я": окупанти важко поранили двох бійців на Донбасі

У зоні Операції Об'єднаних Сил на Донбасі 27 грудня двоє українських військових зазнали поранення. Все тому, що проросійські бойовики аж 9 разів зривали тишу. Про перемир'я окупанти, схоже, й не чули.

Поранених воїнів госпіталізували. Вони перебувають у важкому стані.

Важливо Біля Нью-Йорка бойовики поранили українського воїна

Порушення бойовиків

Російські найманці від початку доби встигли 9 разів відкрити вогонь у бік позицій ЗСУ. Одного разу використовували заборонену мінськими домовленостями зброю.

У напрямку Нью-Йорка противник тричі стріляв з автоматичних та станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої зброї.

Поблизу Новозванівки окупанти застосували протитанкові ракетні комплекси.

Неподалік Гнутового найманці запустили безпілотник, за допомогою якого скинули постріли ВОГ-17.

Біля Новолуганського гатили з автоматичних станкових гранатометів, а поблизу Мар'їнки – з мінометів калібру 120 міліметрів.

У районі Красногорівки та Травневого, що на Донеччині, окупанти теж стріляли з гранатометів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння. Бійці змусили противника припинити обстріли. Рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Різдвяне "перемир'я" на Донбасі: що відомо

Лише 22 грудня у Тристоронній контактній групі домовилися про відновлення режиму тиші на Донбасі, який діє з липня 2020 року. У ТКГ зазначали, що бачать готовність обох сторін продовжити перемир'я.

Однак минув лише один день з домовленостей та окупанти почали зривати тишу. Внаслідок ворожих дій 26 грудня український військовий зазнав поранення. Медики оцінювали його стан здоров'я як важкий.

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