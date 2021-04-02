На Донбасі окупанти поранили українського військового

Від початку доби 2 квітня проросійські бойовики на Донбасі вже встигли 7 разів обстріляти українські позиції. Поранення отримав 1 український захисник.

Дані про 7 обстрілів були станом на 12:00. Пораненому воїну оперативно надали медичну допомогу.

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Де стріляли бойовики

Біля Новотошківського ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Гнутового та Пищевика російські найманці стріляли із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру. Також стріляли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Саме там і поранили українського бійця.

Що відбувалось на Донбасі минулої доби

За добу 1 квітня окупанти аж 13 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Гатили біля Старогнатівки, Авдіївки, Водяного, російські найманці застосували у напрямку позицій українських захисників протитанковий ракетний комплекс.

У результаті два військовослужбовці ООС отримали поранення. Захисників відвезли до лікарень, наразі їх стан – задовільний.

Зверніть увагу! Росія стягує військову техніку до кордонів з Україною: у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях та в окупованому Криму. Мовляв, для навчань. Однак українська розвідка попереджала, що Москва готує провокації на Донбасі та хоче пробратись вглиб України.

До слова, у Ростовській області та Краснодарському краї в небі помітили військові вертольоти та літаки.