Росіяни застосували на Донбасі тактику випаленої землі: яку зброю використовують

Керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив, що окупанти буквально рівняють донбаські міста та села з землею. В росіян дуже багато керованих авіабомб (КАБів).

Широко використовувати КАБи ворог почав під час боїв за Авдіївку. Ці бомби скидали з літаків Су, проте згодом Повітряні сили влаштували справжній літакопад цим винищувачам.

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Окупанти рівняють Донбас за допомогою КАБів

На жаль, КАБів у них дуже багато. Вони їх модернізують, виробляють щось своє. І зараз у них змінилася тактика випаленої землі, коли вони просто щодня використовують від двох до шести КАБів, які може нести один бомбардувальник. І вони не шкодують їх навіть на позицію мінометного чи танкового розрахунку. Тобто те, що їм конкретно заважає, – вони можуть туди скинути КАБ,

– розповів Євлаш.

Власне, тактика випаленої землі передбачає знищення позицій та будівель керованими авіаційними бомбами. Боєприпаси скидають із Су-34 та Су-35, а гелікоптери Ка-52 та Мі-8, які завдають ударів некерованими авіаційними ракетами.

Наскільки точні керовані авіабомби

За словами Іллі Євлаша, є проблеми з точністю цих бомб. Проте боєприпаси важкі та великі – важать 500, 1000 та 1500 кілограмів. Тому, коли вони потрапляють у позицію чи будівлю, то знищують їх повністю.

Сили оборони мають розвивати протиповітряну оборону та засоби радіоелектронної боротьби – це потрібно, щоб збивати курс і координати керованих авіабомб. Також треба знайти протидію авіації.

Зараз росіяни роблять ставку насамперед на це. Їхня авіація працює на користь піхоти, на користь їхніх наступальних підрозділів. Без авіації їм буде дуже складно,

– підсумував речник.

Як можна протидіяти КАБам

Такі бомби не видно на радарах: можна побачити лише літак, який підлітає, але не сам боєприпас. Тому КАБ фізично неможливо збити, але можна збити літак-носій бомби.

Росіяни запускають літаки так, щоб їх не можна було дістати з переносних зенітно-ракетних комплексів. Але вони вразливі перед стаціонарними зенітно-ракетними комплексами та авіацією.