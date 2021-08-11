На Донбасі отримав поранення український військовий

Через порушення збройними формуваннями Росії режиму припинення вогню на Донбасі поранили українського бійця. Стан здоров'я воїна – задовільний.

Український військовий отримав поранення 11 серпня. Це трапилось обстріл бойовиків у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

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На Донбасі поранили українського бійця

Боєць отримав поранення через обстріл збройних формувань Росії, які вкотре обстріляли позицій українських захисників.

В результаті обстрілу один військовослужбовець дістав вогнепальне осколкове поранення,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що після надання першої медичної допомоги військового відвезли в лікарню. Стан його здоров'я – задовільний.

Про дії бойовиків повідомили представників ОБСЄ. Це зробили через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

До речі, 11 серпня про поранення українського військового повідомив Офіс генпрокурора. Там розповіли, що російські найманці обстріляли позиції ЗСУ та житлові будинки у Новоселівці-2. Внаслідок ворожого вогню загинув місцевий мешканець, а українських військовий зазнав поранень. Тоді про стан здоров'я війського нічого не повідомляли.

Журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати в ООС, чи мовиться про того ж бійця чи це вже другий поранений український військовий на Донбасі 11 серпня.

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