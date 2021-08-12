На Донбасі помер військовий з Львівщини Олександр Орос

У зоні проведення Операції Об'єднаних сил 11 серпня помер захисник України Олександр Орос. Боєць був рядовим 24-й окремої механізованої бригади імені Короля Данила.

Причина смерті Олександра Ороса

51-річний військовий проживав у Новояворівську Львівської області. Там у нього залишилася мати.

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Смерть бійця не пов'язана з веденням бойових дій. Він помер через погіршення здоров'я,

– розповіли у штабі ООС.

Військові додали, що причиною смерті Ороса стала тромбоемболія легеневої артерії.

Наразі невідомо, коли відбудеться похорон військового. У міській раді пообіцяли повідомити про всі деталі згодом.

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10 серпня проросійські бойовики сильно обстріляли позиції Збройних сил України. Через це 3 наших захисників зазнали вогнепальних осколкових поранень.

Двоє з них перебувають у задовільному стані в госпіталі, однак третьому – вижити не вдалося. 30-річний Олексій Кайданович з Житомирської області помер в лікарні. Боєць служив у 54-му розвідувальному батальйоні.

Зранку 11 серпня російські найманці запустили снаряди на позиції ЗСУ та будинки місцевих мешканців у Новоселівці-2. Через це один наш військовий зазнав поранень, а літній місцевий мешканець загинув на власному подвір'ї.

12 серпня ворожа куля влучила у нашого захисника неподалік Новомихайлівки. Воїна відвезли у лікарню у стані середньої тяжкості.