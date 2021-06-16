На Донбасі поранили українського військового

Проросійські бойовики на Донбасі 16 червня поранили нашого захисника біля Луганського. Військовий перебуває у задовільному стані.

Бійця відвезли в госпіталь

Російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України близько 19:30. Боєць отримав осколкове поранення біля Луганського.

Цікаво Бойовик хотів здатися українським військовим, але його вбили окупанти, – розвідка

Військовий ЗСУ отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу,

– розповіли в ОТУ "Північ".

На щастя, поранений перебуває у задовільному стані.

Наші військові відкрили вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.

Ситуація на Донбасі: останні новини