На Донбасі поранили українського військового

Проросійські бойовики на Донбасі 16 червня поранили нашого захисника біля Луганського. Військовий перебуває у задовільному стані.
Бійця відвезли в госпіталь
Російські найманці обстріляли позиції Збройних сил України близько 19:30. Боєць отримав осколкове поранення біля Луганського.
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Військовий ЗСУ отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу,
– розповіли в ОТУ "Північ".
На щастя, поранений перебуває у задовільному стані.
Наші військові відкрили вогонь у відповідь на обстріли бойовиків. На місці події працюють посадові особи військової частини та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ.
Ситуація на Донбасі: останні новини
- Впродовж доби 15 червня російські бойовики 6 разів порушували режим тиші. Українські захисники відкрили вогонь у відповідь.
- Ворог стріляв біля Новгородського, Південного, Невельського, Новотошківського та Пісків.
- 16 червня на Донбасі загинув 24-річний військовий Роман Галуха з Львівщини. Обставини його загибелі наразі невідомі.
- 11 червня своє життя, боронячи Україну, віддав Володимир Бєлов із Закарпаття.
- Загалом з початку 2021 року на Донбасі загинули 45 українських військових.