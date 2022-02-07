Неподалік Південного бойовики поранили українського військового

Російські найманці цинічно обстріляли позиції Збройних сил на Донбасі 7 лютого. Унаслідок ворожих дій один наш захисник зазнав поранення.

У якому стані постраждалий військовий

Російські найманці продовжують ігнорувати домовленості про перемир'я. 7 лютого вони тричі порушили "тишу" на Донбасі.

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Окупанти обстріляли стрілецькою зброєю позиції ЗСУ біля Південного. Через це один український воїн зазнав поранення. Наразі він перебуває у госпіталі в задовільному стані.

Крім того, бойовики двічі відкривали вогонь неподалік Пісків.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними,

– запевнили у штабі ООС.

Там додали, що ЗСУ повністю контролюють ситуацію на Донбасі.

Ситуація на Донбасі напередодні

6 лютого російські найманці 6 разів порушили "тишу" на Сході України:

обстріляли село Павлопіль з безпілотника;

гатили у бік Пісків зі стрілецької зброї;

поблизу Пищевика окупанти відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

біля Березового стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Унаслідок ворожих дій поранення зазнали двоє військових ЗСУ. На щастя, наразі вони перебувають у лікарні в задовільному стані.

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Повний текст публікації штабу ООС у фейсбуці:

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 17:00 7 лютого 2022 року

Слава Україні!

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Неподалік Пісків окупанти двічі відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Позиції захисників Південного російські найманці обстрілювали зі стрілецької зброї.

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – задовільний.

Завдяки зусиллям наших воїнів, рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Разом до перемоги!

Слава Україні!