На Донбасі поранили українського воїна

Протягом ранку 8 жовтня ворог двічі порушив домовленість про режим тиші на Донбасі. Внаслідок обстрілу отримав поранення український воїн.

На місці військовому надали домедичну допомогу та доправили до лікарні. Медики оцінюють стан пораненого як середньої важкості.

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Де стріляли окупанти 8 жовтня:

біля Золотого-4 ворог використовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю;

ворог використовував ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю; біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Аби змусити російських найманців припинити обстріли, наші захисники відкрили вогонь у відповідь, використовуючи озброєння, яке не заборонене мінськими домовленостями.

Наші воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації,

– повідомили у штабі ООС.

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Яка ситуація на Донбасі була 7 жовтня

Напередодні проросійські окупанти одразу 6 разів порушили домовленості. Один раз вони використовували озброєння, що заборонене мінськими домовленостями.



Ворог стріляв біля Південного, Мар'їнки, Новозванівки, Золотого-4, Майорська. Окрім того, зафіксували політ безпілотника противника, який перетнув лінію розмежування.