На Донбасі у річку перекинулася вантажівка з окупантами: чимало з них втонули

На території тимчасово окупованої Горлівки 11 серпня окупантів спіткала невдача. Вони разом з вантажівкою впали у річку Луганка.

Про це повідомили джерела 24 каналу у розвідці. Внаслідок не прикрого інциденту у лавах загарбників є втрати.

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Так, за даними розвідників, поранення отримали 6 окупантів, ще 4 – самоліквідувалися. Простіше кажучи, вони втопилися у річці. Додамо, що ворог звалився у річку на вантажівці "Урал". Що саме стало причиною ДТП – невідомо.

Приголомшливі втрати окупантів у війні проти України

Річка Лугань (або у народі Луганка) – річка у межах Донецької та Луганської областей. Її довжина становить 198 кілометрів.

З 24 лютого українські військові знищили 43 200 ворогів. Лише за останню добу військо окупантів зменшилось на 200 осіб. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Актуальні дані про втрати ворога

танків – 1849 (+3) одиниць,

бойових броньованих машин – 4108 (+8) одиниць,

артилерійських систем – 975 (+1) одиниць,

РСЗВ – 261 (+0) одиниця,

засоби ППО – 136 (+2) одиниць,

літаків – 233 (+1) одиниці,

гелікоптерів – 193 одиниці,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 778 (+6) одиниць,

крилаті ракети – 185 одиниць,

кораблі та катери – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3021 (+3) одиниця,

спеціальна техніка – 90 одиниць.

Джерела в адміністрації Джо Байдена та військові експерти кажуть, що щодня росія у війні втрачає до 500 своїх військових. Такі колосальні втрати означають те, що владіміру путіну не вдасться досягти своєї ключової мети – захоплення Сходу України до кінця року.

Темп росії значно знизився через недоукомплектованість особового складу, а також через надходження американських реактивних систем залпового вогню. Це озброєння дозволило українцям повернути деякі території та загальмувати противника. Прогрес російського війська зупинився на Донеччині.

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