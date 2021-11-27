На Донбасі снайпер вбив 29-річного військового з Харківщини

Назвали ім'я військового, якого вбила куля снайпера на Донбасі 26 листопада. Загиблим виявився 29-річний старший солдат Алхаслі Алі Наіб з мотопіхотного батальйону.

Сумну звістку повідомив тимчасово виконуючий обов'язки голови Харківської облдержадміністрації Олександр Скакун.

До речі На Донбасі внаслідок обстрілу окупантів загинув український військовий

Як загинув військовий

Алхаслі Алі Наіб служив у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи.

У той день окупанти обстріляли позиції ЗСУ поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Ворог гатив зі заборонених мінометів калібру 82 міліметри і стрілецької зброї.

Боєць зазнав поранення. Медики намагалися надати допомогу, але врятувати життя військового вже не вдалося.

Останні втрати на Донбасі

У листопаді на Донбасі від куль окупантів загинули щонайменше 6 українських військових. Від початку 2021 року Україна втратила вже 75 захисників.

12 листопада обірвалось життя Вадима Федосеєва – майстер-сержанта 79 окремої десантно-штурмової бригади. Він підірвався на вибухівці.

Смертельне кульове поранення 19 листопада отримав старший солдат Уберт Мрачковський. Йому було всього 33 роки.

Текст поста Олександра Скакуна:

26 листопада на фронті від кулі снайпера загинув наш земляк. Смертельне поранення отримав старший оператор 2-го протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону військової частини А0693 старший солдат Алхаслі Алі Наіб.

Хлопця намагалися врятувати медики, але, на жаль, не змогли. Йому було лише 29.

Мої щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять!