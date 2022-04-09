На Донбасі українські бійці відбили 8 атак ворога: знищили літак і купу техніки

Українські військові відбили 8 атак російських військових на Донбасі протягом 9-го квітня. Угруповання Об'єднаних сил завдало росіянам значних втрат в техніці та особовому складі.

Знищено 4 ворожі танки

Українські військовослужбовці завдали втрат російським окупантам втрат на Луганському та Донецькому напрямках. Про це повідомили в пресслужбі ООС.

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Повідомляється, що протягом доби було успішно відбито 8 атак ворога. Українські захисники знищили:

4 танки;

8 одиниць броньованої техніки;

7 автомобілів.

Ліквідовано літак та вертоліт

У небі над Донбасом підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий літак та ще один вертоліт.

Також було ліквідовано чотири безпілотники окупантів та три крилатих ракети ворога.

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