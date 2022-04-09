На Донбасі українські бійці відбили 8 атак ворога: знищили літак і купу техніки
9 квітня 2022 , 22:25Читать новость на русском
Джерело:ООС
Українські військові відбили 8 атак російських військових на Донбасі протягом 9-го квітня. Угруповання Об'єднаних сил завдало росіянам значних втрат в техніці та особовому складі.
Знищено 4 ворожі танки
Українські військовослужбовці завдали втрат російським окупантам втрат на Луганському та Донецькому напрямках. Про це повідомили в пресслужбі ООС.
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Повідомляється, що протягом доби було успішно відбито 8 атак ворога. Українські захисники знищили:
- 4 танки;
- 8 одиниць броньованої техніки;
- 7 автомобілів.
Ліквідовано літак та вертоліт
У небі над Донбасом підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий літак та ще один вертоліт.
Також було ліквідовано чотири безпілотники окупантів та три крилатих ракети ворога.
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