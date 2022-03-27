На Донбасі українські військові відбили 7 ворожих атак і знищили 8 танків

Збройні сили України відбили 7 атак ворога впродовж останньої доби у Луганській та Донецькій областях. Знищили 8 танків та стільки ж броньованої техніки, один міномет і 3 автомобілі.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Щодо втрат серед особового складу – дані ще уточнюють.

Увага ЗСУ звільнили Тростянець від окупантів: потужні фото

У Донецькій та Луганській областях союзники відбили 7 нападів ворога. Українські воїни знищили 8 танків, 8 одиниць бронетанкової та 3 – ворожі машини, один міномет. Втрати окупантів у робочому стані уточнюються,

– зазначили у Генштабі.

Відомо також, що 26 березня, авіація Повітряних сил ЗСУ успішно ліквідувала визначені командуванням цілі та об'єкти окупантів. як наслідок – ворог залишився без 1 літака та аж 12 безпілотників різних типів.

Також до теми: Ще один знищений російський літак "прикрашає" українські поля – дивитись відео