На Донбасі виявили сховок ворожих боєприпасів: фото

22 травня 2021 , 10:55
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Джерело:

МВС

Прикордонники 21 травня знайшли на Донеччині сховок зброї та боєприпасів проросійських бойовиків. Вилучали небезпечні предмети вибухотехніки ДСНС.

Що відомо про сховок бойовиків

Схрон з військовими засобами ураження знайшли у покинутій будівлі в одному з населених пунктів Донеччини. Це трапилося за 17 кілометрів від лінії розмежування.

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Зауважимо, інформацію щодо можливого місця схрону, прикордонники здобули заздалегідь.

Прикордонники Краматорського загону особливу увагу приділяють безпеці цивільного населення, яке мешкає в населених пунктах біля лінії розмежування. Адже бойовики під час деокупації захопленої частини Донбасу залишили по собі велику кількість тайників зі зброєю та боєприпасами,
– розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Яку зброю вилучили зі схрону

  • 800 грамів тротилу,
  • понад 2 тисячі набоїв калібру 5,45 міліметра,
  • 101 набій калібру 7,62 міліметра,
  • 80 набоїв – 12,7 міліметра,
  • 3 гранати Ф-1,
  • гранату РГД-5,
  • 2 постріли до РПГ-7,
  • 2 тротилові шашки загальною вагою 600 грамів.

За цим фактом у поліцію направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Мовиться про статтю щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.


На Донеччині прикордонники виявили схрон зброї / Фото МВС

Автор: Софія Мінджоса