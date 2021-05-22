На Донбасі виявили сховок ворожих боєприпасів: фото

Прикордонники 21 травня знайшли на Донеччині сховок зброї та боєприпасів проросійських бойовиків. Вилучали небезпечні предмети вибухотехніки ДСНС.

Що відомо про сховок бойовиків

Схрон з військовими засобами ураження знайшли у покинутій будівлі в одному з населених пунктів Донеччини. Це трапилося за 17 кілометрів від лінії розмежування.

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Зауважимо, інформацію щодо можливого місця схрону, прикордонники здобули заздалегідь.

Прикордонники Краматорського загону особливу увагу приділяють безпеці цивільного населення, яке мешкає в населених пунктах біля лінії розмежування. Адже бойовики під час деокупації захопленої частини Донбасу залишили по собі велику кількість тайників зі зброєю та боєприпасами,

– розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.

Яку зброю вилучили зі схрону

800 грамів тротилу,

понад 2 тисячі набоїв калібру 5,45 міліметра,

101 набій калібру 7,62 міліметра,

80 набоїв – 12,7 міліметра,

3 гранати Ф-1,

гранату РГД-5,

2 постріли до РПГ-7,

2 тротилові шашки загальною вагою 600 грамів.

За цим фактом у поліцію направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Мовиться про статтю щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.



На Донеччині прикордонники виявили схрон зброї / Фото МВС