На Донбасі внаслідок обстрілу бойовиків загинув український військовий

Україна зазнала втрати на Донбасі 27 серпня. Внаслідок обстрілу бойовиків український воїн отримав поранення. Воно виявилось несумісним з життям і наш захисник загинув.

Сили противника обстріляли наші позиції у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Наразі деталі про обставини загибелі та ім'я полеглого героя – невідомі.

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Про дії російських збройних формувань українська сторона повідомила спостерігачів ОБСЄ.

Редакція 24 каналу висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого героя.

На День Незалежності на Донбасі загинув український сержант

На Донбасі 24 серпня ворожа куля обірвала життя старшого сержанта В'ячеслава Пітька. Воїн ніс службу на взводному опорному пункті. У 49-річного захисника залишилась 10-річна донька, дружина та брат.

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