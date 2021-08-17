На Донбасі внаслідок обстрілу окупантів загинув український військовий

Російські окупаційні війська протягом доби, 16 серпня, порушили режим тиші на Донбасі 5 разів. Унаслідок ворожих атак український військовий зазнав вогнепального поранення, несумісного з життям.

Окупанти обстріляли позиції бійців ЗСУ поблизу Золотого-4, Широкиного, Водяного, Новомихайлівки та Причепилівки. Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

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Загинув український воїн

Найманці Росії відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У результаті ворожих атак один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям,

– зазначили у пресцентрі ООС.

Ситуація на Донбасі: що відомо

З початку поточної доби, 17 серпня, проросійські бойовики порушили режим припинення вогню 2 рази.

Окупанти гатили зі заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 калібру та стрілецької зброї.

Найманці держави-агресора обстріляли позиції захисників України поблизу Причепилівки та Водяного.

24 канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблого захисника України.

Зауважте Війна на Донбасі: окупанти гатили з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї