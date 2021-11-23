На Донбасі воювали десятки фінських найманців: їх не судять

Згідно з фінським законодавством, участь громадян у закордонних конфліктах не заборонена. Тому й не ведуть слідство.

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За інформацією ЗМІ, з бойовиками воювали близько 20 фінських громадян. Хоч у Фінляндії не карають за участь у закордонних війнах, але там передбачена відповідальність за військові злочини. Прем'єрка країни Анна-Мая Генрікссон не виключає, що найманці можуть бути винні в численних злочинах, за які у Фінляндії можна отримати покарання.

Журналісти кажуть, що зверталися за роз'ясненням до місцевих органів влади.

Складається враження, що ніхто не розслідує, чи могли фінські бойовики брати участь у злочинах на Донбасі,

– наголошують у виданні.

Хто воював на боці окупантів

За твердженням журналістів, один з ключових фінських бойовиків на Донбасі Йохан Бекман організовував прибуття інших найманців з Фінляндії.

Також пишуть, що Янус Путконен був особисто знайомий з колишнім ватажком бойовиків Олександром Захарченком і не допускав іноземних журналістів на Донбас.

А як в інших країнах

В інших державах найманців судять. Наприклад, в Чехії у грудні 2020 року чоловік, що воював на боці окупантів на Донбасі, отримав 15 років ув'язнення.

Також у Чехії до 3 років в'язниці засудили Павела Кафку. Він теж долучився до бойовиків.