На Донбасі вперше за 3 дні зірвали перемир'я: поранений український боєць

30 січня 2022 , 18:02
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Джерело:

фейсбук штабу ООС

Російські найманці вперше за останні 3 доби зірвали перемир'я на Донбасі. У результаті ворожої атаки постраждав український захисник.

У штабі операції Об'єднаних сил зазначили, що російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи.

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Бойовики поранили українського військового

Від початку доби 30 січня зі сторони збройних формувань Росії зафіксували 1 порушення режиму припинення вогню. У напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У результаті атаки бойовиків один український захисник отримав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я – середньої важкості.

Завдяки зусиллям бійців ООС рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Українські підрозділи контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Росії.

Ситуація на фронті протягом останніх днів

  • Протягом діб 28 та 29 січня російські найманці вогневої активності не проявляли, на фронті зберігалася тиша.
  • 27 січня бойовики двічі порушили режим перемир'я на Донбасі. Зокрема, на Луганщині біля переднього краю оборони однієї з механізованих бригад Збройних сил особовий склад опорного пункту виявив спробу проникнення диверсійно-розвідувальної групи противника. Та через дії українських військовослужбовців ворог відступив на окуповану територію. А поблизу Мар'їнки окупанти обстрілювали позиції українських військ зі стрілецької зброї.

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Текст допису штабу ООС:

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.
Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
В напрямку Станиці Луганської ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
Підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації.

Автор: Наталія Пристанська