На Донбасі загинула молода військова з Херсонщини Тетяна Алхімова

У районі проведення Операції Об'єднаних сил 6 листопада загинула 24-річна військова Тетяна Алхімова. Вона служила у складі ЗСУ з 2019 року.

Тетяна загинула внаслідок кульового поранення. Це трапилося під час виконання бойового завдання.

Рекомендуємо Обстріли інфраструктури на Донбасі кваліфікували як терористичні акти

Водночас видання "Новинарня" пише, що втрата – небойова.

Що відомо про Тетяну Алхімову

Військова народилася у селі Козачі Лагері Херсонської області. У 2019 році Тетяна здобула вищу освіту у Херсонському державному університеті за спеціальністю "туризм".

На службу дівчину признавав Каховський ОМВК. 16 серпня 2019 року Тетяна долучилася до лав Збройних сил України, зокрема у 57-му окрему мотопіхотну бригаду.

За успіхи на службі отримала військове звання молодшого сержанта, мала відомчі нагороди та відзнаки від командування та міської влади Нової Каховки. Для неї це була вже друга ротація на Східному фронті,

– розповіли у міській раді.

Спершу загибла працювала радіотелефоністкою, а згодом її перевели на посаду зовнішнього пілота (оператора).

Останнє місце служби – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів взводу безпілотних авіаційних комплексів розвідувальної роти 57-ї бригади імені Костя Гордієнка. Тетяна брала участь в Операції Об'єднаних сил і в Донецькій, і в Луганській областях.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблої Тетяни Алхімової.

Прощання із загиблою відбудеться у Козачих Лагерях 10 листопада об 11:00. Поховають її на Алеї Слави кладовища Нової Каховки.

Нагадаємо, 7 листопада на Донбасі загинув військовий з міста Яворів Львівської області Віталій Павлисько. Він отримав осколкове поранення під час обстрілу бойовиків біля Новозванівки. Відомо, що у героя залишилася дружина, син, донька та батьки.