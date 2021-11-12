На Донбасі внаслідок підриву загинули двоє українських бійців

Збройні формування Росії 12 листопада двічі порушили режим припинення вогню. У результаті підриву на невідомому пристрої загинули двоє українських військових.

Російські найманці продовжують порушувати перемир'я на Донбасі. На жаль, 12 листопада це призвело до жертв.

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На Донбасі загинули військові

Від початку доби збройні формування Росії 2 рази порушили режим припинення вогню.

Поблизу Зайцевого ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. У напрямку Попасної противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У результаті підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військових отримали поранення, несумісні з життям.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Наразі підрозділи Об'єднаних сил контролюють ситуацію на Донбасі.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблих бійців.

Окупанти обстріляли село на Луганщині: що відомо

Бойовики на Донбасі 11 листопада обстріляли село Новозванівка, що на Луганщині. Окупанти гатили з артилерії, забороненої мінськими домовленостями.

У результаті обстрілу пошкодження отримали житлові будинки та господарські споруди.

На щастя, загиблих та поранених серед цивільного населення вдалося уникнути.

Протягом 11 листопада окупанти 13 разів порушили режим тиші, поранивши українського бійця . Неспокійно було біля Мар'їнки, Новозванівки, Зайцевого, Троїцького, Гнутового, Луганського, Широкиного та Кримського. Крім того, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Текст допису штабу ООС:

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 12 листопада 2021 року

Слава Україні!

Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

В районі населеного пункту ЗАЙЦЕВЕ ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем.

В напрямку ПОПАСНОЇ противник здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.