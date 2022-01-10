"Герої загинули за Україну": на Донбасі підірвалися двоє українських захисників

Двоє українських захисників загинули у понеділок, 10 січня. Герої підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Пресцентр ООС повідомив, що упродовж дня 10 січня ворог двічі порушив режим тиші. У бік Пісків окупанти відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також – стрілецької зброї.

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Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої двоє військовослужбовців ООС дістали поранення, несумісні з життям. Командування та особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблих воїнів.

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