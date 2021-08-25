На Донбасі на День Незалежності загинув В'ячеслав Пітько

На Сході України від кулі окупантів 24 серпня загинув старший сержант В'ячеслав Пітько. Воїн віддав своє життя за Україну під час несення служби на взводному опорному пункті.

Нова втрата на Донбасі

Трагедія трапилася в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Звідки родом боєць невідомо.

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В'ячеслав гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України. Він мав багато планів на майбутнє,

– розповіли в ОТУ "Схід".

Командування ОТУ "Схід" висловило співчуття рідним воїна та запевнило, що не пробачить ворогу смерть побратима.

Ще один боєць постраждав

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та друзям В'ячеслава Пітька з приводу їхньої втрати.

Раніше ОТУ "Схід" писало, що 24 серпня бойовики на Донбасі вбили нашого військового, а його побратима поранили. Постраждалого у задовільному стані відвезли у лікарню.

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З сумом повідомляємо, що вчора, під час несення служби на взводному опорному пункті, від ворожої кулі загинув старший сержант В'ячеслав Павлович Пітько. Це непоправна втрата для країни, для армії, для родини, друзів та побратимів.

В'ячеслав гідно і відповідально ніс службу, був добрим і надійним товаришем, справжнім патріотом України та мав багато планів на майбутнє.

Командування та особовий оперативно-тактичного угруповання "Схід" висловлюють глибокі співчуття родині бійця, який віддав своє життя, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України.

Не забудемо, не пробачимо! Вічна пам'ять та слава полеглому Герою!

День перед тим, 23 серпня, на Донбасі поліг ще один воїн – 38-річний мешканець Борисполя Київської області Олександр Аксьонов. Він був молодшим сержантом 131-го окремого розвідувального батальйону.

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