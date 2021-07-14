За лічені дні до Дня народження: на Донбасі загинув український військовий Бєляєв
Джерело:Нікопольський ОМТЦК та СП
На Донбасі 13 липня внаслідок обстрілів з боку окупантів загинув український захисник Андрій Бєляєв. До свого 39-го Дня народження герой не дожив 4 дні.
Пресслужба Нікопольського ОМТЦК та СП повідомила, що "знову Нікополь втрачає Героя". У районі села "Кринички Старобільського району Луганської області під час ворожого артилерійського обстрілу загинув нікопольчанин Бєляєв Андрій".
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Від імені особового складу Нікопольського ОМТЦК та СП висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Андрія Леонтійовича. Герої не вмирають. Слава Героям,
– мовиться у повідомленні.
Спогади побратимів
Побратими загиблого героя розповіли, що він мав позивний "Бєлий". Україну захищав на Донбасі ще з 2014 року. Був добровольцем.
Досвідчений воїн. Сам першим ішов вперед, першим стріляв, брав на себе відповідальність. Був прикладом для багатьох на війні,
– розповіли у підрозділі.