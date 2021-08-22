На Донбасі загинув український захисник

Україна понесла ще одну втрату на Донбасі. 22 серпня загинув український військовий. Захисник отримав поранення несумісні з життям.

Про загибель військового повідомили у зведенні штабу ООС за 22 серпня. Наразі невідомі обставини, при яких воїн втратив життя та його ім'я.

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На Донбасі за добу зафіксували 3 порушення режиму припинення вогню.

Де порушували домовленості бойовики:

Поблизу Луганського окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

окупанти обстріляли наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Неподалік Мар'їнки вони вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

вони вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. У Луганській області зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату "Орлан-10".

Саме в результаті ворожого обстрілу український захисник отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким полеглого героя.

На обстріли ворога українські воїни дали гідну відсіч. Про факти порушень повідомили представників місії ОБСЄ.

Попередня втрата на Донбасі була 19 серпня

Зазначимо, лише 19 серпня Україна втратила ще одного захисника. У результаті ворожого обстрілу один військовий зазнав вогнепального поранення та загинув. Загиблим виявився 41-річний боєць зі Львова Василь Островський.

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