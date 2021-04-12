На Донбасі загинув український захисник: окупанти смертельно поранили його

Внаслідок прицільного обстрілу зі сторони збройних формувань Росії 12 квітня на Донбасі загинув український військовий. Боєць отримав вогнепальне кульове поранення, яке виявилося несумісним із життям.

Російські найманці продовжують цинічно обстрілювати позиції Збройних сил України.

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На Донбасі знову жертва

Внаслідок прицільного обстрілу бойовиків 12 квітня 1 військовий отримав вогнепальне кульове поранення. На жаль, життя українського захисника не вдалося врятувати – він загинув.

Населений пункт у повідомленні не вказали, однак відомо, що трагедія сталася в смузі відповідальності ОТУ "Північ".

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку ЗСУ. Про інцидент вже повідомили представників ОБСЄ.

В управлінні "Північ" наголосили, що дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватись домовленостей про режим припинення вогню.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

Попри всі домовленості про перемир'я, російська сторона систематично гатить у сторону українських позицій. Від початку 2021 року кулі окупанта забрали життя вже 33 бійців ЗСУ.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу