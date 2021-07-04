На Донбасі загинув військовий

4 липня 2021 , 18:22
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Джерело:

штаб ООС

У неділю на Донбасі загинув один український захисник. Він отримав поранення несумісні з життям.

Де саме сталася трагедія, у Збройних силах наразі не повідомляють. Там уточнили лише те, що чоловік отримав смертельне поранення під обстрілом окупантів. 

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Від ранку неділі окупанти 5 порушували "тишу". Ворог бив по українських позиціях з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окупанти обстріляли: 

  • Водяне;
  • Авдіївку;
  • Мирне;
  • Березове.

У якому саме населеному пункті загинув герой, інформації немає.

Внаслідок обстрілу один український військовий отримав поранення несумісні з життям,
– повідомили у штабі ООС.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого героя. Вічна пам'ять!

На обстріли окупантів наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Також українська сторона СЦКК повідомила про втрату представників СММ ОБСЄ.

Важливо! Окупанти не дотримуються режиму тиші, обстрілюють українські позиції і навіть цивільну інфраструктуру. Лише від початку цього року на Донбасі вже загинули 47 українських військових.

Як минула доба на Донбасі 

  • 3 липня бойовики 14 разів вдавалися до обстрілів на Донбасі.
  • Окупанти стріляли з мінометів 120 калібру, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
  • Ворог обстріляв українські позиції у напрямку Невельського, Чермалика, Опитного, Золотого-4, Новотошківського, Світлодарська, Пісків, Водяного, Авдіївки та Катеринівки.
  • Українські захисники у відповідь відкривали вогонь, аби дати гідну відсіч.
Автор: Вероніка Климська