На Донбасі загинув військовий з Хмельниччини Максим Польовий

В зоні ООС 27 травня загинув військовий з Хмельницької області Максим Польовий. На Луганщині у нього влучила куля ворожого снайпера.

Обстріл стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Забрала життя військового куля снайпера поблизу селища Новотошківське.

Нагадаємо Снайпер на Донбасі смертельно поранив нашого захисника

Що відомо про загиблого військового

Максим народився у селі Наркевичі Хмельницького району. Він був командиром батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Воював за Україну на Донбасі з 2014 року, пройшов "Дебальцівський котел".

Його життя обірвалося лише у 37 років. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.

Зауважимо, що вогонь окупанти вели прицільно, обстрілюючи українських захисників впритул.

Як минув день 27 травня у зоні ООС

Як ідеться у вечірньому зведенні від штабу, бойовики порушили режим тиші 4 рази.

Поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів.

Неподалік Причепилівки російські найманці вели вогонь з мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Поблизу Мар'їнки наших захисників обстріляли з протитанкових гармат.

Смертельного обстрілу окупанти завдали біля Новотошківського. Саме там загинув військовий Максим Польовий.

За минулу добу російські найманці 9 разів порушили домовленості про режим тиші. Вони стріляли з мінометів, гранатометів, великокаліберних мінометів, а також стрілецької зброї.

24 канал висловлює щирі співчуття родині і друзям загиблого Героя. Вічна пам'ять!