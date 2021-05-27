На Донбасі загинув військовий з Хмельниччини Максим Польовий

В зоні ООС 27 травня загинув військовий з Хмельницької області Максим Польовий. На Луганщині у нього влучила куля ворожого снайпера.
Обстріл стався в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Забрала життя військового куля снайпера поблизу селища Новотошківське.
Нагадаємо Снайпер на Донбасі смертельно поранив нашого захисника
Що відомо про загиблого військового
Максим народився у селі Наркевичі Хмельницького району. Він був командиром батальйону 128 окремої гірсько-штурмової бригади. Воював за Україну на Донбасі з 2014 року, пройшов "Дебальцівський котел".
Його життя обірвалося лише у 37 років. У нього залишилися батьки, дружина та двоє дітей.
Зауважимо, що вогонь окупанти вели прицільно, обстрілюючи українських захисників впритул.24 канал висловлює щирі співчуття родині і друзям загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Як минув день 27 травня у зоні ООС
- Як ідеться у вечірньому зведенні від штабу, бойовики порушили режим тиші 4 рази.
- Поблизу Пісків ворог відкривав вогонь з мінометів та великокаліберних кулеметів.
- Неподалік Причепилівки російські найманці вели вогонь з мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
- Поблизу Мар'їнки наших захисників обстріляли з протитанкових гармат.
- Смертельного обстрілу окупанти завдали біля Новотошківського. Саме там загинув військовий Максим Польовий.
- За минулу добу російські найманці 9 разів порушили домовленості про режим тиші. Вони стріляли з мінометів, гранатометів, великокаліберних мінометів, а також стрілецької зброї.