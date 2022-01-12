На Донбасі загинув військовий з Луганщини Віктор Кучеренко: фото героя

Стало відоме ім'я бійця ЗСУ, який загинув на Донбасі 11 січня. Внаслідок ворожого обстрілу поблизу Новотошківського поранення зазнав Віктор Кучеренко.

Воїн підписав контракт і проходив службу в лавах Збройних Сил України у 17-й окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка. Загиблому військовому було лише 28 років.

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Зі скорботою повідомляємо, що 11 січня 2022 року загинув старший солдат Кучеренко Віктор Геннадійович, житель села Новолазарівка Луганської області,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про українського героя

Герой народився 28 серпня 1993 року в селі Антонівка, що на Миколаївщині.

Батьки Кучеренко Геннадій і Кучеренко Надія проживають в селі Новолазарівка.

Навчався він у Казанківській гуманітарній гімназії, закінчив Казанківське СПТУ.

За характером Віктор Кучеренко був спокійним, веселим, добрим, врівноваженим, розсудливим, добросовісним, відповідальним. Воїн часто брав на себе роль душі будь-якої компанії.

Військовий загинув унаслідок обстрілу

Протягом доби, 11 січня, російські окупаційні війська 1 раз порушили режим тиші на Донбасі.

У бік Новотошківського відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожої атаки один військовослужбовець Збройних сил України загинув.

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