На Донбасі захисники відбили 10 атак ворога: збили 6 безпілотників та знищили багато техніки
Джерело:Операція Об'єднаних сил
На Донецькому та Луганському напрямках українські військові дають відсіч російським окупантам. Лише за добу воїни відбили 10 ворожих атак, противник зазнав втрат в особовому складі.
Про успіхи наших військових розповіли в Штабі ООС. Там зазначили, що це стало можливим завдяки майстерності та умілим діям українських оборонців.
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Яку ворожу техніку знищили українські воїни:
- 3 танки,
- 3 артилерійські системи,
- одну одиницю спеціальної техніки,
- 2 одиниці автомобільної техніки
- один ворожий БТР,
- один ворожий БТР захопили.
Добряче попрацювали і підрозділи протиповітряної оборони. В небі над Донбасом збили 6 російських безпілотників типу "Орлан-10".
Руху ворога перешкоджає погода, – Донецька ОВА
Зазначимо, раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що просуванню важкої техніки ворога на Донбасі заважає погода. Проте це питання радше кількох днів, а не тижнів. При цьому голова ОВА зауважив, що до наступу противника ЗСУ готові.
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