На Донбасі захисники відбили 12 ворожих атак та розбили техніку окупантів

Українські герої продовжують захищати рідну землю. На Донецькому та Луганському напрямку ЗСУ упродовж 23 квітня успішно відбили 12 ворожих атак.

Українські герої завдали російським окупантам втрат. Навалу агресора героїчно стримують.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один літак (Су-25), одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10",

– мовиться у повідомленні.

Також упродовж доби вдалося знищити:

4 танки;

5 артилерійських систем;

15 одиниць броньованої техніки;

одну бойову броньовану машину;

4 одиниці автомобільної техніки.

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