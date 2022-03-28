На Донбасі захисники відбили 7 атак ворога і знищили багато техніки
28 березня 2022 , 23:02Читать новость на русском
Джерело:Операція Об'єднаних сил
Українські військові продовжують захищати Донецький та Луганський напрямки від російських загарбників. Упродовж 28 березня герої відбили 7 атак ворога.
Пресслужба Операції об'єднаних сил повідомила, що українські воїни завдали втрат російським окупантам. Герої ЗСУ знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.
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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника,
– також мовиться у повідомленні.
Українські захисники продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора. Разом – до перемоги.
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