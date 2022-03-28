На Донбасі захисники відбили 7 атак ворога і знищили багато техніки

Українські військові продовжують захищати Донецький та Луганський напрямки від російських загарбників. Упродовж 28 березня герої відбили 7 атак ворога.

Пресслужба Операції об'єднаних сил повідомила, що українські воїни завдали втрат російським окупантам. Герої ЗСУ знищили 12 танків, 10 БМП та 3 одиниці автомобільної техніки.

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Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак та два безпілотних літальних апарати противника,

– також мовиться у повідомленні.

Українські захисники продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора. Разом – до перемоги.

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