На Донеччині – активні бої по всій лінії фронту, є поранені діти, на Луганщині – знищена школа

Росія війну проти України оголосила "визволенням" Донбасу. Але поки окупантам вдається "визволяти" лише людей від їх життя та домівок, масово знищуючи все навколо.

30 квітня російські загарбники вчергове відзначилися руйнуванням цивільної інфраструктури на Донеччині та Луганщині. А від їх обстрілів поранення отримали мирні мешканці, у тому числі й діти. Є загиблі. Про це повідомляють джерела 24 каналу в Донецькій та Луганській обласний військових адміністраціях.

Варте уваги 23 500 окупантів та багато знищеної техніки: свіжі втрати ворога

Ситуація в Луганській області

Лише на Луганщині за добу окупанти 19 разів відкривали вогонь по житлових кварталах міст та сіл. Сєвєродонецьк та Лисичанськ піддалися масованим артилерійським обстрілам.

Вночі загарбники гатили й по Рубіжному. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

У Комишувасі (поблизу Попасної) зруйновано будівлю сільради, школу та багатоквартирний будинок.

У Лисичанську перебито газогін.

Ситуація в Донецькій області

. Подібна ситуація склалася через російське вторгнення на територію України. Є ризики та ускладнення з доставки речовини для проведення одоризації природного газу для споживачів. Тому жителів Луганщини

В Донецькій області тривають активні бойові дії по всій лінії фронту. Окупанти обстрілюють мирні міста, відтак внаслідок обстрілів 9 осіб було поранено, з них четверо – діти.

Один з поранених напередодні у Лимані помер.

У Маріїнці було перебито електромережу. Через це було знеструмлене місто Красногорівка.

В області триває евакуація мирного населення. 30 квітня вдалося вивести в безпечні місця 435 людей.