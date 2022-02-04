На Донеччині чоловік до смерті побив 3-річного хлопчика, який не міг ходити
Джерело:Офіс генпрокурора
У місті Курахове, що в Донецькій області, чоловік до смерті побив 3-річного хлопчика. Дитина не могла самостійно рухатись, а зловмисник жорстоко намагався примусити малечу ходити.
Трагедія сталась у січні 2022 року. Чоловік був вдома зі своєю співмешканкою і трьома малими дітьми.
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Жорстоке побиття
Вночі чоловік взяв за руки 3-річного хлопчика та став примушувати його ходити. Дитина не могла рухатись ще з народження, тому почала плакати. Зловмисник став бити хлопчика. Він наніс йому численні тілесні ушкодження, від яких той помер.
Вранці чоловік поклав тіло дитини у сумку та поніс до закинутої ділянки, що за 2 кілометри від будинку. Там він закопав хлопчика.
Про зникнення одного з онуків поліції повідомила його бабуся. Згодом експертиза встановила, що хлопчик помер внаслідок тупої травми голови з крововиливом.
Зловмисника затримали
Правоохоронці затримали чоловіка. Тепер вирішують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Триває досудове розслідування.
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