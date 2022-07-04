На Донеччині французькі журналісти потрапили під обстріл окупантів

Російські загарбники обстріляли журналістів французького телеканалу FRANCE 24, які робили сюжет про роботу українських рятувальників на Донеччині.

Під ворожий обстріл потрапили місцеві жителі, які прийшли по воду, привезену надзвичайниками, самі рятувальники та французькі журналісти.

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Кадри "прильотів" медійники не вирізали із сюжету.

Що трапилось

Останніми днями Слов'янськ постійно обстрілюють. Мешканці, які залишилися, страждають від нестачі питної води. Французькі кореспонденти вирішили зняти про це сюжет та показати роботу бригади пожежників, які намагаються постачати мирним жителям найнеобхідніше. Проте розмову журналістів з одним із мешканців Слов'янська перервав ворожий обстріл. У будинку повибивало шибки у вікнах.

Журналісти не переривали зйомку і записали все на відео. Це черговий доказ того, що Росія без вагань стріляє по мирному населенню. А також показує, в яких умовах щодня доводиться працювати рятувальникам.

Росіяни масовано обстрілюють Слов'янськ

3 липня окупанти масовано обстріляли Слов'янськ. За словами мера міста Вадима Ляха, росіяни атакували одразу 5 районів міста.

Детонація ворожих боєприпасів спровокувала понад 15 пожеж по всьому Слов'янську. Це була наймасштабніша атака за останній час.

Зокрема внаслідок обстрілів загинула дитина – дівчинка Єва, якій у серпні мало б виповнитися 10 років. Загалом під час цієї атаки у місті загинули 6 людей.

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