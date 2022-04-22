На Донеччині лише за добу руйнувань зазнали 34 цивільні об'єкти: є постраждалі
Джерело:Нацполіція
Російські окупанти постійно гатять по Донецькій області. Лише за добу 21 квітня пошкоджень зазнали 34 цивільні об'єкти в регіоні.
Ворожі війська обстріляли 20 населених пунктів. Поліція задокументувала воєнні злочини путінської армії.
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Руйнувань зазнали щонайменше 34 цивільних об'єкти – житлові будинки, лікарні, школа, птахофабрика, системи життєзабезпечення,
– розповіли правоохоронці.
Які населені пункти обстріляли росіяни за добу
- Маріуполь,
- Авдіївку,
- Лиман,
- Слов'янськ,
- Мар'їнку,
- Вугледар,
- Сіверськ,
- Світлодарськ,
- Велику Новосілку,
- Олександрівку,
- Зарічне,
- Очеретине,
- Дмитро-Дар'ївку,
- Східне,
- Новомихайлівку,
- Новобахмутівку,
- Новоселівку-3,
- Шнурки,
- Ямпіль,
- а також трасу Київ – Харків – Довжанське.
Правоохоронці документують злочини російської армії
Деталі про постраждалих
Росіяни гатили по мирних мешканцях з "Градів", авіації, танків та важкої артилерії. Відомо, що внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни.
Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Донеччині
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