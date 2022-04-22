На Донеччині лише за добу руйнувань зазнали 34 цивільні об'єкти: є постраждалі

22 квітня 2022 , 11:28
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Джерело:

Нацполіція

Російські окупанти постійно гатять по Донецькій області. Лише за добу 21 квітня пошкоджень зазнали 34 цивільні об'єкти в регіоні.

Ворожі війська обстріляли 20 населених пунктів. Поліція задокументувала воєнні злочини путінської армії.

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Руйнувань зазнали щонайменше 34 цивільних об'єкти – житлові будинки, лікарні, школа, птахофабрика, системи життєзабезпечення,
– розповіли правоохоронці.

Які населені пункти обстріляли росіяни за добу

  • Маріуполь,
  • Авдіївку,
  • Лиман,
  • Слов'янськ,
  • Мар'їнку,
  • Вугледар,
  • Сіверськ,
  • Світлодарськ,
  • Велику Новосілку,
  • Олександрівку,
  • Зарічне,
  • Очеретине,
  • Дмитро-Дар'ївку,
  • Східне,
  • Новомихайлівку,
  • Новобахмутівку,
  • Новоселівку-3,
  • Шнурки,
  • Ямпіль,
  • а також трасу Київ – Харків – Довжанське.


Правоохоронці документують злочини російської армії

Деталі про постраждалих

Росіяни гатили по мирних мешканцях з "Градів", авіації, танків та важкої артилерії. Відомо, що внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею про порушення законів та звичаїв війни.


Окупанти обстріляли 20 населених пунктів на Донеччині

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Автор: Софія Мінджоса