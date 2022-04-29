На Донеччині підірвали залізничний міст у напрямку Слов'янська
Джерело:"Громадське"
На Донеччині українські бійці підірвали залізничний міст через Сіверський Донець. Він розташовувався між Лиманом та Райгородком, що біля Слов’янська.
Цю інформацію журналістам підтвердили у пресслужбі Операції Об’єднаних Сил.
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Залізничний міст підірвали разом із вагонами. Тепер залізничне сполучення з Лиманом, який перебуває в епіцентрі боїв на Донбасі, неможливе.
Видання CNN повідомив, що супутникове відео показує, що міст ще в четвер, 28 квітня, був неушкоджений. А тепер помітно, що його немає.
Додамо, що селище Райгородок розташоване на північний схід від Слов'янська.
Раніше розвідка з Великої Британії заявляла, що російські війська роблять поступові та повільні просування до Слов’янська. За їх словами, це (вихід на Слов'янськ та Краматорськ – 24 канал) була одна з головних цілей окупантів.
До слова, російські десантники намагалися штурмувати бойові позиції королівських піхотинців на Луганщині. Однак після провалу поставленого завдання, з групи російських загарбників змогли вижити лише семеро осіб.
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