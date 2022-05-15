На Донеччині розв'язують питання з пенсіями в окупованій частині регіону

Мешканцям Донецької області, які отримують пенсії від держави, намагаються вчасно та в повному обсязі виплачувати кошти. Влада докладає до цього максимум зусиль.

Як виплачують пенсії на Донеччині

Про це розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він повідомив, що обговорив питання безперебійної виплати пенсій мешканцям області, а особливо – наближених до лінії фронту населених пунктів, з гендиректором Укрпошти Ігорем Смілянським та директором регіональної філії компанії Вадимом Шестопаловим.

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За словами очільника Донеччини, потребу у пенсіях на травень повністю профінансовано, а більшість пенсіонерів вже отримали свої гроші.

Однак приблизно третина з них все ще чекає на виплати. Насамперед мова йде про тих, хто мешкає на тимчасово окупованих територіях наступних громад:

Маріупольської,

Кальчицької,

Мангушської,

Нікольської,

Сартанської,

Волноваської,

Хлібодарівської,

Мирненської,

Ольгинської,

частково Старомлинівської.

Кириленко запевняє, що кошти зараховуються на банківські рахунки пенсіонерів своєчасно і в повному обсязі. Проте, на час воєнних дій призупинена передача готівки для поповнення банкоматів, розташованих на тимчасово окупованих територіях або там, де йдуть активні бойові дії. Аби владнати цю проблему, силами Укрпошти готівку доставляють до найближчих до таких територій безпечних місць, де є поштові відділення оператора.

Працюємо спільно, щоб навіть в умовах активних бойових дій захистити права людей на отримання виплат, які гарантує їм українська держава,

– запевнив голова Донецької ОВА.

Ситуація на Донеччині: останні новини

Окупанти продовжують активний наступ на території Донеччини. Зокрема, наступальні дії росіяни здійснюють за підтримки авіації та артилерії.

Лише за останню добу, 14 травня, ворожі обстріли забрали життя 3 цивільних мешканців Донецької області. Двоє з них загинули у Богородичному, а ще один – у Кераміку. Крім того, 4 людини були поранені.

Штурмові дії окупантів мають частковий успіх у районі Авдіївки. Крім того, угруповання окупантів готується до наступальних дій у напрямках Сєвєродонецька, Соледара та Бахмута.

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