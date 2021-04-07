Побили та змусили купатися голою у водоймищі: на Донеччині школярки знущалися з подруги

Надзвичайна подія сталася 4 квітня в прифронтовому Торецьку Донецької області. За даними слідства, школярки побили свою однокласницю. Крім фізичної шкоди зловмисниці завдали потерпілій ще й моральну.

Як стверджують слідчі, учениці однієї зі шкіл могли спланувати злочин. Інцидент правоохоронці кваліфікували як завдання побоїв та мордування неповнолітньої групою осіб. Якщо суд визнає фігуранток провадження винними, їм загрожує до 5 років обмеження волі або такий саме термін ув'язнення.

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Втім, служителі Феміди можуть засудити школярок до умовного покарання, або навіть звільнити їх від відповідальності через їх вік.

Знімали знущання на телефон

Поліцейські з'ясували, що 4 квітня 14-річна школярка з подругами запросила до водоймища свою однокласницю, на яку тримала образу.

Замість відпочинку дівчинку чекало побиття. Подруги накинулися на неї з кулаками та спричинили їй тілесні ушкодження.

Потім потерпілу змусили оголеною купатися у водоймищі.

Відеозаписи з приниженням дівчинки зловмисниці знімали на телефон та виклали до соцмереж. Згодом ці відео видалили.

Лікарі діагностували у побитої школярки забійні рани голови та обличчя. Поліцейські намагаються встановити всі обставини події, а також перелік причетних до злочину учениць.

Досудове розслідування інциденту триває.

Поліцейські та правозахисники постійно звертають увагу суспільства до проблеми цькування у школах. Нещодавно в Україні навіть внесли поняття булінгу в законодавство, та визнали його вчинення адміністративним порушенням.