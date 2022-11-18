На Донеччині тривають наджорсткі бої – за добу ЗСУ відбили сотні атак, – Зеленський

Ситуація на Донеччині залишається надскладною. Зараз там тривають жорстокі бої, однак ЗСУ дають гідну відсіч противнику.

Як сказав Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні, за добу ЗСУ відбили сотні атак.

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За словами українського лідера, наджорстокі бойові дії на Донеччині тривають і досі, жодних пом'якшень боїв чи передишок не було.

Тільки за вчорашню добу відбито близько сотні російських атак у Донецькій області. Усі наші воїни, які тримають позиції на Донбасі, – справжні герої,

– наголосив Зеленський.

Він особливо відзначив прикордонників Харківського й Сумського загонів, які зараз діють саме на Донеччині. Їхні мінометні розрахунки дуже допомагають, не даючи спокою окупантам.

"Також дякую бійцям 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, яка захищає Україну на Бахмутському напрямку. Розумна ініціатива та стійкість – це дві речі, які забезпечують надзвичайно корисні результати", – додав президент України.

Український лідер підкреслив, що на жодній з ділянок фронту ЗСУ не дають ворогу і шансу прорвати оборону.

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Наостанок Володимир Зеленський привітав всіх сержантів Збройних Сил України з їхнім професійним днем.

Сьогодні вже багато було сказано теплих слів і в армії, і в суспільстві. Сержанти – це справді ті люди, які забезпечують реальну єдність і взаєморозуміння між командирами та солдатами. Сержантський корпус – це справжня опора армії, і я дякую всім нашим сержантам, які відповідають цим словам,

– додав Зеленський.

Варто нагадати, що за минулу добу, 17 листопада, ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Новоселівське і Стельмахівка Луганської області,

Білогорівка, Верхньокам'янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти, що неподалік лінії зіткнення. За минулу добу російські загарбники завдали 5 авіаційних та 27 ракетних ударів, здійснили понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

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