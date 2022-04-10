На Донеччині внаслідок обстрілів і бомбардувань вже загинули 220 людей

Російські загарбники не припиняють обстрілювати мирне населення. Так, від початку війни на Донеччині загинуло 220 людей.

Про це у своєму телеграм-каналі розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Читайте також В Україні вже загинули 177 дітей внаслідок війни Росії проти України

220 – це лише офіційна кількість жертв на Донеччині

Очільник області зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України на Донеччині загинуло 220 людей. Ще 739 мешканців області були пораненими ворогом.

Водночас він додав, що наразі невідома кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Тож насправді ця цифра може бути жахаючою.

Росія несе смерть і руйнування. Пам'ятаймо!,

– наголосив він.

Зазначимо, що лише за минулу добу, 9 квітня, російські загарбники забрали 5 життів мирних мешканців на Донбасі. Четверо загинуло у Вугледарі, а ще один – у Новомихайлівці.

До теми – Кореспондентка розповіла, як живе Краматорськ після обстрілу вокзалу – дивіться відео: