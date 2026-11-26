Водій пожежно-рятувальної частини обіцяв військовослужбовцю допомогти виїхати з України в обхід пунктів пропуску. За цю послугу він хотів отримати 10 тисяч доларів, але передати клієнта спільникам так і не встиг.

Про викриття схеми повідомили у Державній прикордонній службі України.

Як водій ДСНС планував переправити військового за кордон?

За даними слідства, до організації незаконного каналу причетний водій однієї з пожежно-рятувальних частин Донеччини. Він запропонував військовослужбовцю допомогти залишити територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Спочатку чоловік мав особисто довезти "клієнта" з Донецької до Волинської області. Для цього він обіцяв забезпечити безперешкодний проїзд через блокпости. Уже на Волині до схеми мали долучитися спільники, які організували б незаконний перетин державного кордону.

Свої послуги водій оцінив у 10 тисяч доларів. Половину суми військовослужбовець мав передати перед початком маршруту, а решту – організаторам переправлення у прикордонні.

Як затримали водія?

Правоохоронці затримали фігуранта на гарячому – під час отримання першого траншу в розмірі 5 тисяч доларів.



Як відбувалося затримання / Фото ДПСУ

Йому повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії, під час яких правоохоронці встановлюють усіх причетних до організації каналу та перевіряють можливі інші епізоди. Процесуальне керівництво здійснює Донецька обласна прокуратура.

Подібні міжрегіональні трансфери ухилянтів регулярно завершуються провалом. Нещодавно силовики заблокували рейс на кросовері Toyota RAV4 поблизу Сум, де пасажири намагалися потрапити до Європи за 19 тисяч доларів. Також ми розповідали про затримання перевізника логістичної компанії у Харкові, який вимагав 100 тисяч доларів за переправлення групи чоловіків до Польщі.