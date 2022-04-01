З Донеччини за добу вдалося вивезти майже 150 людей

За минулу добу 31 березня з Донеччини вдалося евакуювати мирних жителів. З області вивезли 141 людину.

Місцевих жителів евакуювали з Авдіївки та Вугледара. Про це повідомили в ДСНС.

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Евакуаційні заходи продовжуються, не дивлячись ні на що,

– наголошують рятувальники.



Евакуація на Донеччині / Фото ДСНС

31 березні евакуювали з Донеччини:

Авдіївка – 17 людей;

Вугледар – 124 людини, з них – 25 дітей.



З небезпеки вивезли 141 людину / Фото ДСНС



Людей будуть вивозити і надалі / Фото ДСНС

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