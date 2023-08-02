Назавжди 28 років: на Донеччині загинув воїн з Кривого Рогу
Джерело:7-й ОБат "АРЕЙ" УДА
Щодня війна з Росією забирає життя найкращих синів та доньок України – захисників та захисниць нашої держави. Небесне воїнство поповнив захисник з Кривого Рогу – Денис Павлюк.
Життя захисника обірвалося 20 липня. Про втрату повідомили у 7-му окремому батальйоні "Арей" Української добровольчої армії 129-ї Криворізької бригади ТрО.
Зверніть увагу "Був перший робочий день": спогади про медика, який загинув внаслідок обстрілу Херсона
Побратими обіцяють помститися
Денис Павлюк з позивним "Поттер" воював на Донеччині. Воїн загинув під час виконання бойового завдання.
Денис загинув як чоловік, на своїй землі, зі зброєю в руках! Ми будемо пам'ятати його подвиг завжди, і про нього будуть знати майбутні покоління, заради яких ми віддаємо найцінніше, своє життя,
– йдеться в повідомленні.
Побратими загиблого Героя пообіцяли помсту за Дениса Павлюка.
У Херсоні росіяни вбили медика
1 серпня росіяни обстріляли житлові квартали Херсона. Під час атаки окупанти влучили в одну з лікарень, зруйнувавши операційну та пошкодивши 2 відділення. Унаслідок цього загинув лікар Дмитро Білий – отоларинголог, який після закінчення університету в Запоріжжі закінчив інтернатуру в Херсоні. Той трагічний день був для Дмитра першим робочим після завершення інтернатури.
Медсестра одного з відділень та ще 4 людей зазнали поранень. У постраждалих контузія та гостра реакція на стрес. У медсестри – травмована щелепа.