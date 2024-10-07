Що уявляє собою російський БпЛА "Охотнік" та яка його основна проблема

Біля Костянтинівки Донецької області 5 жовтня був збитий літальний апарат, є версія, що це міг бути російський БпЛА С-70 "Охотнік". Це доволі сучасний безпілотник, який вперше полетів у 2019 році. Доволі тривалий час, як будь-яку російську техніку, його довелося покращувати.

Про це в етері 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвєєв, припустивши, що цей дрон може нести небезпеку для України, однак все залежить від кількості цих безпілотників у росіян.

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БпЛА "Охотнік" може нести боєприпас вагою від 3 тонн

Спочатку з'явилась інформація, що в небі був збитий російський літак, однак ніяких даних про екіпаж немає. Він впав на території, яка контролюється українськими військовими. Згодом експерти припустили, що це був дрон "Охотнік".

Матвєєв наголосив, що його основна проблема в тому, що він за ідеєю малопомітний, але через те, що він досі не "обкатаний" з двигуном, в якого плоске сопло, а зі звичайним великим, то має недоліки щодо бажаної малопомітності.

Загалом цей БпЛА нічого неординарного собою не уявляє, це важкий реактивний безпілотник, він небезпечний, бо може нести озброєння, має 8 точок підвіски. Наче є відео, де цей дрон скидає 500-кілограмову бомбу. Може нести боєприпас вагою від 3 тонн,

– зазначив військовий аналітик.

Дрон міг збити російський літак навмисно

Матвєєв зауважив, що після випадку на Донеччині 5 жовтня, "Охотнік" вперше повноцінно показався над лінією фронту. Зі слів військового аналітика, поблизу нього ймовірно летів російський Су-57 чи Су-35, який міг його збити.

Бо, мабуть, дрон втратив управління, росіяни налякались, що він десь приземлиться в Україні, його розберуть і дослідять. А при збитті будуть тільки уламки, може, в Росії надіялися, що він впаде за лінією фронту на окупованій території,

– розмірковував Матвєєв.

Літальні апарати були на значній висоті

Найбільш тривожний момент щодо цієї події полягає в тому, що ці 2 літальних апарати (попереднє мовиться про дрон і літак) проходили над лінією фронту на великій висоті. Це, зі слів Матвєєва, означає, що в цьому місці або не зафіксувала ці об'єкти ППО, або не вистачає засобів протиповітряної оборони, або є певна причина, через яку ЗСУ вирішили не збивати їх.

Бо польоти на такій значній висоті в районі фронту зараз смертельно небезпечні для будь-яких літаків: і українських, і російських. З обох боків встановлені потужні системи ППО і велика ймовірність, що вони будуть збиті,

– наголосив військовий аналітик.

До відома! Наразі є 3 версії того, що сталося біля Костянтинівки 5 жовтня. ЗСУ могли збити російський винищувач Су-25 або Су-34, або ж збиття сталося внаслідок "дружнього вогню". Ще одна версія – був збитий ударний БпЛА С-70 "Охотнік" російською стороною через його невдалі випробування.