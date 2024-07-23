На Донеччині зенітники збили ворожий Су-25

Росія продовжує втрачати літаки на війні проти України. Зокрема, на Донеччині знову збили черговий Су-25.

Зенітники збили Су-25 у Донецькій області. Це сталося на Покровському напрямку.

Дивіться також Атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області: з'явились супутникові кадри наслідків

Другий за місяць

Українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який у парі з іншим Су-25 намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.

Варто підкреслити, що воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, знищили в цьому місяці вже другий штурмовик Су-25,

– мовиться в повідомленні.

В ОСУВ "Хортиця" зазначили про "Покровський трикутник" для російської авіації. 19 липня захисники уразили російський Су-25 у Донецькій області. Його збили під час того, як він намагався обстрілювати позиції наших військових.

Варто зазначити, що це був уже 362-й ворожий літак, який нашим воїнам вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення.